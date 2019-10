Doodsangsten tijdens overval op boerderij Emmeloord: overvallers dreigen pink af te knippen

VideoBij het uitladen van zijn busje krijgt agrariër Dieleman direct een pistool tegen zijn hoofd. Als zijn vrouw hem even later zoekt in de schuur, wordt een zak over haar hoofd getrokken. ,,Waar liggen de drugs?” schreeuwen de drie overvallers. Ze dreigen vingers af te knippen en tenen kapot te slaan. Als na 2,5 uur blijkt dat tussen de aardappelen écht niets te halen is, verlaten ze het boerenerf bij Emmeloord.

Een reconstructie van de gewelddadige overval op 11 februari was maandagavond te zien in Opsporing Verzocht. Getoond werd hoe de man (59) rond 18.45 uur terugkomt op het erf van boerderijwinkel Vers in de NOP aan de Hannie Schaftweg, pal naast de A6 in het buitengebied van Emmeloord. Zijn vrouw (58) ziet hem vanuit de keuken zijn busje parkeren, maar verliest hem uit het oog. Als hij na enkele minuten nog niet binnen is en ze via de telefoon geen gehoor krijgt, besluit ze naar de schuur te gaan.

Meegesleurd, geslagen en vastgebonden

In de minuten ervoor is haar man gepakt door drie overvallers. Direct krijgt hij een pistool tegen zijn hoofd, wordt hij de schuur in gesleurd, geslagen en vastgebonden. De drie mannen, sprekend met een Arabisch accent, roepen: ,,Je weet best waar we voor komen. Als je zegt waar het ligt, is het klaar.”

De mannen hinten op de drugs, hasj. Ondertussen komt de vrouw de schuur in. Zij wordt direct vastgepakt, vastgebonden en krijgt een zak over haar hoofd getrokken. ,,Er is niks ergers dan dat de vrouw met een zak over haar kop een eind verderop zit en wordt bedreigd door drie onverlaten”, vertelt de man in de reconstructie.

Quote Er is niks ergers dan dat de vrouw met een zak over haar kop een eind verderop zit en wordt bedreigd door drie onverlaten Agrariër Dieleman

Doodsangsten

De overvallers zijn wanhopig op zoek naar drugs. Ze willen kisten met aardappelen omkieperen om te zien of er hasj tussen zit. Dat lukt ze niet, dus wordt de agrariër op de heftruck gezet. De overval duurt al twee uur en de eigenaren van boerderijwinkel Vers uit de NOP staan doodsangsten uit. ,,Ik kon merken dat ze heel gefrustreerd werden”, verhaalt de man. ,,Ze bedachten om met een tang mijn pink af te knippen of de tenen van mijn vrouw kapot te slaan met een hamer. Ze begonnen door te krijgen dat ze op het verkeerde adres waren.”

Rond 21.00 uur vertrekken de overvallers. Maar niet voordat ze het huis hebben doorzocht. Met geld, een gouden ring en een iPhone vertrekken ze. ,,De overval heeft een flinke impact op ons. We voelen ons niet meer veilig. Wie kun je nog vertrouwen?”, sombert de man. Op het erf is na de overval een niet van echt te onderscheiden nepwapen gevonden. Vermoedelijk is dat door de overvallers gebruikt.

Quote De overval heeft een flinke impact op ons. We voelen ons niet meer veilig. Wie kun je nog vertrouwen? Agrariër Dieleman

Vermoeden onjuist

De overvallers gaan goed voorbereid te werk, blijkt uit de reconstructie. In drie weken tijd zijn ze zes keer in de schuur geweest, stelt de politie op basis van aanwijzingen. Dat hebben de mannen immers gezegd tijdens de overval en na die tijd zijn voetstappen ontdekt op plaatsen waar normaal niemand komt. ,,De mannen leken 100 procent zeker te weten dat er hasj tussen de aardappelen zat", aldus politiewoordvoerder Martin de Wit. ,,De aanwijzingen zijn onjuist. Deze mensen hebben niks met dit soort praktijken te maken. Wij horen graag wie dat vermoeden de wereld in heeft gebracht.”