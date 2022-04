Dramatische recensies voor Floriade: ‘Kan ik ook nul sterren geven?’

Zo verafschuwt Kees Bakker de Floriade na zijn bezoek. Het is volgens hem dan ook ‘het slechtste uitje ooit’. En een ‘kale boel, helft niet klaar of op sterven na dood. En alles is belachelijk duur’. Ook Josephine Jung had haar geld liever aan iets anders uitgegeven. ‘Kan ik ook nul sterren geven? Ik wil mijn geld terug', schrijft ze.

Modderpoelen en bouwputten

Opvallend is dat meerdere ‘ervaringsdeskundigen’ zwaar teleurgesteld zijn dat er in hun ogen te weinig te zien is. ‘Het is geweldig, fantastisch als je van modderpoelen en bouwputten houdt', reageert ene Johan via Google. Gelukkig had hij, naar eigen zeggen, een gratis kaartje. Christiaan van der Weijde spreekt niet van een bouwput, maar verbaasde zich wel over wat hij aantrof. ‘Grote kale velden en bouwwerkzaamheden. Heel anders dan wat je op basis van de site mag verwachten’. Ook Kelly sluit zich daarbij aan. ‘Een wandelroute met als uitzicht asfalt en beton. Overal storende elementen, de beleving is waardeloos’.



Marcel Cools heeft spijt van zijn dagje uit. ‘Waardeloos. Beschamend! Het park is gewoon niet af! Overal zie je lege stukken, net een schaakbord. Geen aanrader! Niet heen gaan!’ Isabelle voelt zich opgelicht. ‘Er is absoluut niets te zien. Geen één plant is interessant. Totale oplichting’. Nancy gaat nog een stapje verder. Behalve dat het volgens haar ‘slecht georganiseerd’ is, zijn er niet genoeg medewerkers, zijn de exposities incompleet en heeft ze een uur op de bus gewacht. Daarbij waren ‘plattegronden niet te verkrijgen en zijn er niet genoeg eettentjes’.

Tussen alle klachten door prijken ook een aantal positieve reacties. Zo proberen de organisatie, familieleden, ambtenaren, politici (lokaal en regionaal) en leveranciers de reputatie van de het tijdelijke themapark over tuinbouw en natuur nog enigszins te redden. De positieve recensenten plaatsen naar hartenlust kleurrijke foto‘s van bloemperken en foto’s van paviljoens die al wel klaar en open zijn.

Faillissement

Oud-Floriade directeur (van de editie in Zoetermeer) Hans van Driem was onlangs tegen deze site al kritisch op het concept van de tuinbouwexpo. ‘Ze rekenen op 30 procent toeristen van de 2 miljoen bezoekers. Maar denk je echt dat die een dag extra in Nederland plannen voor de Floriade? Hier zit geen businessmodel achter.’ Volgens de voormalig Floriade-directeur ligt er mogelijk een faillissement op de loer.

Voor iedereen die de Floriade wél een bezoekje waard vindt: de tuinbouwtentoonstelling is open tot zondag 9 oktober 2022.