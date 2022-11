Drankwalm verraadt scooterrijder (31) bij controle in Lelystad: probeerde bewijs nog snel te verstoppen

NS wil minder ‘gewone’ passagiers in eerste klasse, dus gaan de prijzen flink omhoog

Het is een opvallend detail in de nieuwe treintarieven voor 2023: een eersteklastreinkaartje stijgt harder in prijs dan een tweedeklasticket. Dat is een bewuste strategie. Nu stappen reizigers te snel in de eerste klasse, stelt de NS.

4 november