Duitse vredeskaravaan met paard en wagen maakt pitstop bij Lelypaal: ‘Lelystad is welkom om aan te sluiten’

Bekladde basis­school in Lelystad: ‘De daders hebben meer onderwijs nodig’

Davidsterren, graffititags en verkeerd gespelde scheldwoorden. Basisschool de Poolster in de Waterwijk in Lelystad is door vandalen vervuild met aanstootgevende uitingen. ,,Kinderachtig gedrag, de hele school is beklad.”

3 augustus