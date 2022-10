Duo smokkelt drugs in computerkasten, politie ontdekt in hun huis in Lelystad geld ‘in alle kieren en gaten’

Lelystad zet zich in tegen eenzaam­heid met conferen­tie in De Pijler

Een tegen Eenzaamheid Lelystad houdt donderdag 3 november de jaarlijkse conferentie over eenzaamheid in congrescentrum De Pijler in Lelystad. Iedereen die zich in wil zetten tegen eenzaamheid is hierbij welkom.

14 oktober