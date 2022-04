Duo van de weg gehaald met gestolen spullen in auto na woninginbraken in Dronten

Flevorun vanaf en naar Lelystad als opmaat naar de Roparun: ‘Ik ga gewoon door’

Als training voor de Roparun die dit jaar rond de Pinksteren wordt gehouden, was er dit weekend een Flevorun; gebaseerd op het principe van de Roparun. Wel iets korter (250 in plaats van 500 kilometer), maar ook in estafettevorm gelopen in 24 uur. En niet met als finish Rotterdam, maar een start en finish bij het provinciehuis in Lelystad en een route die door Flevoland en een stukje Overijssel liep.

10 april