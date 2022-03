Echtpaar vangt zes Oekraïners op in rijtjeshuis in Emmeloord: ‘Voor privacy gaan we in bed liggen’

Ze hebben een kind van 2 jaar, een meisje. Hij is herstellende van een burn-out, zij is druk met haar opleiding. Joshua Smits en zijn vrouw Sierra wonen in een rijtjeswoning in Emmeloord.

Sinds drie weken puilt de woning uit, want ze hebben zes Oekraïense vluchtelingen in huis. Wat voor wissel trekt dat op het gezin? Naast de voordeur staat een batterij schoenen en badslippers. In de keuken een whiteboard met het rooster. Om 07.00 uur ontbijt, om 12.00 uur lunch, om 18.00 uur avondeten.

Het ademt de sfeer van een jeugdherberg. Moet ook wel, want het geregelde leven dat Joshua Smits en zijn vrouw Sierra net hadden opgebouwd, is verworden tot een militaire operatie om de chaos in goede banen te leiden. ,,In eerste instantie zouden we een gezin in huis nemen. Man, vrouw, jongetje van 3 jaar”, zegt Joshua.

Hoogzwanger

,,Hadden we de zolder voor leeggeruimd. Maar door wat communicatieproblemen zijn het er wat meer geworden. Moeder moest ook mee, en ook een hoogzwangere zus met een zoontje van 4 jaar. Zij is over drie weken uitgeteld. Je kunt dan toch moeilijk nee zeggen.”