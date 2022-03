Eerste Kamer wil af van plannen Meta voor datacenter in Zeewolde

Politie zoekt tevergeefs naar dader(s) schietinci­dent Lelystad, tót moeder belt

Ruzie in een groep, verse bloedsporen en lege kogelhulzen; alles wees er gisteravond op dat het flink uit de hand was gelopen vlak bij het station van Lelystad. Maar ondanks de inzet van een helikopter, wist de politie geen verdachte te vinden. Tot dat ene telefoontje een uur later...

10 maart