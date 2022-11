‘Eerste steen’ terug in woonzorgcentrum Dronten: aandenken vaders lag op zolder te verstoffen

Toename winkeldief­stal­len Almere Centrum: ‘Dit jaar al voor tientallen miljoenen euro’s gestolen’

Winkeliers in Almere Centrum kampen dit jaar met een explosieve toename van het aantal winkeldiefstallen, zegt de ondernemersvereniging. In 2022 is er al voor tientallen miljoenen euro's gestolen. Dat meldt 1Almere.

31 oktober