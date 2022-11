‘Eigen schuld’, twittert politie Lelystad: dronken Fries crasht op A6

Mysterieu­ze duik in Emmeloord­se gracht: waar zocht de politie nu toch naar?

Waar was dat duikteam gistermiddag naar op zoek in de stadsgracht van Emmeloord en hebben ze ook wat gevonden? De politie Flevoland wil er voorlopig niet meer over kwijt, dan dat het om ‘een lopend recherche-onderzoek gaat’.

