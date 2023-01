Ens is klaar met ‘onveilige’ zebrapaden: ‘Wandelwagen werd me uit de handen gereden’

Inspiratie tekst­schrij­ver Jan Blei nog lang niet opgedroogd: oratoriums over Urk en Ane in de pen

Hij schreef de teksten voor de historische muzikale spektakelstukken die zich afspeelden in de Kop van Overijssel, de Noordoostpolder en op Urk. Maar de inspiratie van Jan Blei uit Zwartsluis is nog lang niet opgedroogd. In voorbereiding zijn oratoriums over de visserij op Urk en de Slag bij Ane (1227), zangstukken voor koor, solisten en orkest. Geïnspireerd door de geschiedenis in de regio.

15 januari