Er is maar iets kleins nodig of het gaat al branden in ‘gortdroge’ natuur: brandweer Flevoland neemt maatregelen

Bermen, akkers en stukjes bos die plotseling gaan branden. De brandweer in Flevoland heeft er de afgelopen dagen de handen vol aan. De oorzaak van de brandjes is nog onduidelijk, maar volgens Geertjan Veenstra van brandweer Flevoland speelt de droogte een grote rol. ,,Het is zo gortdroog dat er maar iets kleins nodig is en dan gaat het al branden.’’

Op meerdere plekken was het vrijdag raak. In Lelystad moest de brandweer in actie komen voor een akker- en een bermbrand. In Zeewolde stond een stukje bos in de brand. ,,Zowel in Lelystad en Zeewolde hebben ze het vuur snel onder controle kunnen krijgen. We waren goed op onze taak voorbereid’’, verklaart woordvoerder Veenstra.

Donderdag moest de brandweer in Zeewolde tot twee keer toe in actie komen voor brand in een weiland. Die dag stond ook een akker bij Luttelgeest in de brand.

Fase 2

De brandweer in Flevoland heeft fase 2 afgekondigd. Dat wil zeggen dat er een verhoogd risico is op natuurbranden. Daarom worden maatregelen genomen als een verbod op open vuur in natuurgebieden en een verbod op het gebruik van vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk.

In sommige gemeentes in de regio wordt ingegrepen door uit voorzorg de berm te maaien. Doordat het gras minder hoog staat, wordt het risico op brand verkleind.

De brandweer is extra alert. Zo worden ook bij kleine brandjes veel brandweermensen ingezet. ,,Vanuit de meldkamer wordt sneller gereageerd om een brand de kop in te drukken.’’ Met de langdurige droogte breiden ook kleine natuurbrandjes binnen een mum van tijd uit, legt Veenstra uit.

Volledig scherm Donderdag rukte de brandweer in Zeewolde twee keer uit voor een brand in een weiland. © News United / Damian Ruitinga

Ook is het zaak dat brandweerlieden snel kunnen worden afgelost. Door de hitte wordt het werk in de beschermende pakken extra zwaar. ,,We moeten collega’s vroegtijdig kunnen aflossen om met deze extreme warmte het werk goed te kunnen blijven doen.’’

Oorzaak

Het verschilt hoe de brandjes precies ontstaan, legt Veenstra uit. Volgens hem komt het veelal door onvoorzichtigheid of nalatigheid. De meeste brandjes worden door menselijk handelen veroorzaakt. ,,Het kan een hete uitlaat zijn, maar bijvoorbeeld ook een weggegooide peuk. Of een stuk glas.’’

Waarom er specifiek in Flevoland zoveel kleine natuurbrandjes zijn en in grote natuurgebieden als bijvoorbeeld de Veluwe niet, kan de woordvoerder van de brandweer niet verklaren. Ook op de Veluwe neemt de brandweer maatregelen om natuurbranden te voorkomen en te bestrijden. De brandweer is in ‘verhoogde staat van paraatheid’. Het gebied wordt met vliegtuigen in de gaten gehouden.

Voorkomen

Het belangrijkste is om heel voorzichtig te zijn, benadrukt Veenstra. ,,Het is van groot belang om uit te kijken met het weggooien van sigarettenpeuken. En bijvoorbeeld hete dingen wegzetten. Op dit moment is het allemaal zo gortdroog dat je maar iets kleins nodig hebt en dan gaat het al branden.’’

Volgens Natuurbrandrisico.nl is het zaak op een verblijfplaats in de natuur altijd blusmiddelen bij de hand te hebben. Denk hierbij aan een blusdeken, een tuinslang, een brandblusser of in ieder geval een emmer water. Mocht je zelf een natuurbrand tegenkomen, dan moet je maken dat je wegkomt. ,,Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.’’ Ook is het zaak om de locatie zo precies mogelijk aan de hulpdiensten door te geven.

