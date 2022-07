Er zit (eindelijk) een scheur in de Knardijk tussen Lelystad en Harderwijk

ANWB: komend weekend topdrukte op wegen door vakantie regio Noord

Nu de zomervakantie voor de regio Noord komend weekend voor de deur staat, verwacht de ANWB topdrukte op de wegen in Europa. De bond raadt mensen die op zaterdag of zondag met de auto op vakantie gaan daarom aan om in de middag te vertrekken.

13 juli