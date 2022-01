Ex-minister Ank Bijleveld wordt waarnemend burgemeester Almere

Kardinaal Eijk maant pastoors parochiele­den toe te laten bij eucharis­tie­vie­rin­gen

In een brief aan alle pastoors in het aartsbisdom Utrecht maant kardinaal Eijk ze de eucharistievieringen open te stellen voor parochieleden. Met ingang van 16 januari moeten alle parochies de ruimte bieden die toegestaan wordt door de overheid. Van de 42 parochies zijn er 6 die uitsluitend online-kerkdiensten verzorgen, constateerde het bisdom.

9 januari