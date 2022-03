Extra centjes zijn welkom voor Drontens theehuis: ‘Misschien een tent voor buiten’

Flevoland­se bloemen- en aardappel­ex­port voelt oorlog Oekraïne: ‘Rusland altijd al grimmige markt’

Wieger van der Werff van aardappelbedrijf Agrico in Emmeloord en Rik Tesselaar van kwekerij Tesselaar in Luttelgeest maken zich zorgen over de oorlog in Oekraïne. Door de dichte grenzen is het moeilijker voor de Flevolandse bedrijven om te handelen met Rusland en Oekraïne.

1 maart