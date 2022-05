Extra voer voor dieren in Oostvaardersplassen door droogte

Gevaarlij­ke situatie in woning Emmeloord: arrestatie­team paraat, omgeving afgesloten

De politie is in groten getale aanwezig bij een woning in Emmeloord. Vanwege een gevaarlijke situatie in het pand is een aantal gespecialiseerde eenheden aanwezig. Het betreft een woning aan de Botterstraat. De omgeving van de woning is afgezet.

4 mei