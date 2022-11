Fietser gewond in Lelystad na aanrijding met brommer

Man uit Almere krijgt 90 uur taakstraf voor bedreiging van journalis­ten: ‘Ik zou vluchten uit Nederland’

Een 41-jarige man uit Almere heeft vandaag 90 uur taakstraf gekregen voor het bedreigen van journalisten. In een videobericht verspreid via social media sprak hij over een zwarte lijst van journalisten, waarna de NOS en het ANP aangifte deden.

