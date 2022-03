Fietser zwaargewond met trauma-arts naar ziekenhuis na botsing met auto in Marknesse

KAMPS DOET RECHT Drinke­broer maakt abrupt einde aan feestje met familie en buren: ‘Ik maak jullie allemaal af!’

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over bedreiging.

22 maart