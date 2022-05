Fietsers in Flevoland uitgedaagd voor challenge veilige fietspaden

Wolf nu in heel Nederland gezien behalve in Zuid-Hol­land

De wolf is sinds deze maand in bijna heel Nederland opgedoken. Alleen in Zuid-Holland zijn nog geen sporen of beelden van het roofdier gevonden. In Gelderland en Drenthe hebben wolven een territorium uitgekozen. In veel andere provincies zoals Noord-Holland zijn wel sporen van een wolf gevonden, maar gaat het vermoedelijk om een zwerfwolf, op zoek naar een eigen onderkomen.

29 april