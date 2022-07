Fietsster (80) overleden door ongeluk in Emmeloord

Rond 14.15 uur ging het ontzettend mis op de Urkerweg (N351), toen twee wagens in botsing kwamen ter hoogte van Landwinkel Versluis. De achterste auto wilde inhalen, de auto daarvoor sloeg af. Ze knalden tegen elkaar aan en belandden op het fietspad, waar op dat moment een vrouw fietste.

De 80-jarige dame kwam onder een van de auto’s terecht en raakte zwaargewond. ,,Met een traumahelikopter is ze naar het ziekenhuis gebracht”, meldt politiewoordvoerster Yvonne Hop. In het ziekenhuis is ze overleden.