File op snelweg bij Lelystad door ongeluk op A6: linkerrijstrook korte tijd dicht

Het verkeer moest rekening houden met zo’n 30 minuten vertraging, over een lengte van circa 5 kilometer. Rond kwart over tien was de file weer opgelost.

Het ongeluk met een personenauto was gebeurd net voorbij Lelystad, in de richting van Almere. Of daar ook gewonden bij zijn gevallen is niet bekend. De linkerrijstrook was op dit wegdeel van de A6 in ieder geval daardoor dicht.