Film ter ere van jubilerend kunstfestival Sunsation Lelystad: ‘Ode aan ‘magistráááálende zon’

Stomdron­ken vrouw (32) gaat agenten te lijf in Lelystad

Een stomdronken vrouw (32) uit Zoetermeer is aangehouden nadat ze meerdere agenten fysiek te lijf wilde gaan in Lelystad. De politie kwam midden in de nacht een kijkje nemen omdat ze wilden bemiddelen bij een ruzie in een woning aan De Stelling.

28 november