Flevoland wil Almere ruim 2,2 miljoen coronasteun voor Floriade geven

Burgemees­ter blij met omgang asielbe­leid door inwoners Noordoost­pol­der: ‘Grote complimen­ten’

Burgemeester Roger de Groot van de gemeente Noordoostpolder is heel tevreden over de manier waarop inwoners van de Flevolandse gemeente zijn omgegaan met de mogelijke komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant. In een column in het plaatselijke nieuwsblad De Noordoostpolder deelt hij ‘grote complimenten’ uit. ,,Daar waar in andere gemeenten de gemoederen nog wel eens hoog opliepen, hebben jullie het hoofd koel gehouden”, aldus de burgemeester.

12:16