Flevolandse commissaris op matje over mogelijke komst tweede aanmeldcentrum Bant

Provinciale Staten van Flevoland praten volgende week woensdag opnieuw over de gang van zaken rond de komst van een mogelijk tweede aanmeldcentrum in Bant (gemeente Noordoostpolder). Het vorige debat in juli is niet afgerond, omdat commissaris van de Koning Leen Verbeek er toen niet was. Volgende week moet de commissaris opheldering geven over welke rol hij precies heeft gespeeld en over druk die hij uitgeoefend zou hebben op gemeenteraadsleden in Noordoostpolder.

Noordoostpolder hoorde begin juli dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een boerderij met grond had gekocht in Bant om daar een tweede aanmeldcentrum te openen. De gemeente was ontstemd, want in het naastgelegen dorp Luttelgeest staat al een asielzoekerscentrum voor duizend bewoners en er zijn diverse opvangcentra voor arbeidsmigranten in de buurt. De gemeenteraad neemt pas eind september een besluit over de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging, maar voelt er niet veel voor.

Volgens de provincie heeft Verbeek in het voorjaar het Rijk en het COA geïnformeerd over de vrijkomende kavel in Bant. Noordoostpolder zei in juli daarbij gepasseerd te zijn, maar in een zogeheten feitenrelaas zegt de provincie dat er in april contact was tussen bewindslieden, Verbeek en de burgemeester. In die maand is ook de raad vertrouwelijk geïnformeerd, aldus de provincie. Verdere onderhandelingen zijn via de provincie gevoerd, omdat Flevoland de stikstofrechten van het bedrijf heeft opgekocht.

JA21, de grootste fractie in de Flevolandse Staten, en PVV (3 zetels) willen weten waarom Verbeek zich persoonlijk zo heeft bemoeid met de kwestie. Ze willen ook van Verbeek horen of hij “toespelingen heeft gemaakt, die zouden kunnen worden opgevat als chantage. Is er soms gesuggereerd dat het Rijk constructief zal meewerken aan andere belangrijke kwesties voor Noord-Flevoland, als de gemeenteraad van Noordoostpolder zou instemmen?”, vragen de fracties zich af. Ze doelen dan met name op de gewenste komst van de Lelylijn, een spoorverbinding van de Randstad naar Noord-Nederland.