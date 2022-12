Floriade over tegenvallende bezoekerscijfers: ‘Een stofwolk van onrust’

College Almere: ‘Gemengde gevoelens over Floriade’

Burgemeester en wethouders van Almere kijken ‘met gemengde gevoelens’ terug op de Floriade, die deze maand na 180 dagen is gesloten. Het college is wel trots dat het is gelukt een wereldtuinbouwtentoonstelling te organiseren rond het thema de gezonde, groene stad, maar ziet ook de grote financiële tekorten en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Dat schrijft het college in een brief aan de raad.

17 oktober