Forumschool Almere voldoet aan eisen inspectie

Politie legt bij controles in verschil­len­de provincies beslag op honderden kilo's vuurwerk

De politie heeft donderdag bij controles in Swifterbant (Flevoland), Zevenhuizen (Groningen) en Berkel-Enschot (Noord-Brabant) in totaal ruim 600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Bij de controle in Berkel-Enschot is een 21-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats aangehouden.

18 november