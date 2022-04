FvD-fractievoorzitter Almere doet aangifte van bedreiging: ‘Ik blijf gewoon mijn werk doen’

Hadderingh heeft op advies van burgemeester Bijleveld aangifte gedaan. Hij voelt zich niet gelijk onveilig en blijft zijn werk doen, maar kijkt naar eigen zeggen soms wel even over zijn schouder. ‘Als je weet dat iemand heeft opgeroepen om geweld te gebruiken, voel je je ongemakkelijk.’

‘Anti-transgender activist’

Treanor stelt in zijn brief dat Hadderingh een ‘anti-transgender activist’ is. En dat ‘zijn vrijheid moet worden ingepakt, omdat hij een gevaar vormt voor anderen.’ Het raadslid van Forum voor Democratie is tegen de voorgenomen wijziging in de Transgenderwet en sprak zich daarover uit. ‘Het concept wijziging van de vermelding van het geslacht zou überhaupt niet verankerd moeten staan in een wet’, zo schrijft hij op Twitter.