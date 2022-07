Gedeputeerde Staten Flevoland onder vuur om gang van zaken rond aanmeldcentrum

Gedeputeerde Staten van Flevoland, en met name commissaris van de Koning Leen Verbeek, liggen onder vuur vanwege de gang van zaken rond de mogelijke komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in het dorp Bant (gemeente Noordoostpolder). Provinciebestuurders zouden de beoogde locatie maanden geleden hebben aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar hielden dat stil. Woensdag is er een interpellatiedebat in de Provinciale Staten van Flevoland.

Vorige week woensdag werd de gemeente Noordoostpolder verrast door de mededeling dat het COA een tweede aanmeldcentrum zou gaan openen in Bant om het overvolle centrum in Ter Apel te ontlasten. De gemeente was zeer ontstemd, vooral omdat in het naastgelegen Luttelgeest al een asielzoekerscentrum voor duizend mensen staat. De dorpelingen is altijd beloofd dat er niet meer vluchtelingen naar de polder zouden komen. Bant, Luttelgeest en Kuinre hebben dit weekeinde samen een boze brief naar staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) gestuurd. Dorpsbewoners zijn een petitie gestart.

JA21, de grootste fractie in de Flevolandse Staten, wil weten of het klopt dat commissaris Verbeek met een aanbod naar het Rijk en het COA is gestapt. De fractie wil ook weten of de provincie en GS het COA sinds april van dit jaar hebben geholpen met de aankoop van de vrijkomende kavel in Bant. Verbeek zou geheimhouding hebben opgelegd.

De PVV (drie zetels) vindt dat “de zaak stinkt”. De fractie wil weten sinds wanneer GS wisten dat het COA in Bant een aanmeldcentrum wilde realiseren en waarom inwoners daar niet eerder over zijn geïnformeerd. “Ze zijn als een dief in de nacht overvallen”, meent de partij. Eenmansfractie GroenRood vraagt zich af of er meer locaties in Flevoland op tafel hebben gelegen en welke dat dan waren.

GroenRood gaat ervan uit dat er pas na het zomerreces een definitief besluit valt. De gemeenteraad van Noordoostpolder wil eerst antwoord van het Rijk en het COA op veel vragen voordat de raad een beslissing neemt. Het COA moet ook eerst een informatieavond voor omwonenden organiseren, zo wil de gemeente.