Geen veroorzaker vervuiling riool Lelystadse wijk gevonden

In het onderzoek naar een grote rioolvervuiling in de Punter in Lelystad is uiteindelijk geen veroorzaker of oorzaak gevonden. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie is het onderzoek daarom inmiddels in overleg met de politie formeel afgesloten, meldt Omroep Flevoland.