Gemeente Lelystad gaat controleren op betaling van hondenbelasting

Dode bijen in bijenkast op Floriade­ter­rein

Een groot deel van een bijenkolonie op het Floriadeterrein in Almere is doodgegaan. De insecten zaten in een kast met doorzichtige wanden, wat ongebruikelijk is. Hierdoor is goed te zien wat zich in de bijenkolonie afspeelt, maar imkers noemende constructie onverantwoord. Een groot deel van de bijen is al dood en ligt op de bodem. Dat schrijft Omroep Flevoland.

29 april