Gemeenten krijgen miljoenen om jeugd uit zware criminaliteit te houden

Rachid (22) uit Lelystad schopt botten in gezicht van bijna blinde man kapot: ‘Ik hoop dat u mij ooit kunt vergeven’

De 22-jarige Rachid S. uit Lelystad moet de cel in voor de zware mishandeling van een bijna blinde man in de trein tussen Almere en Lelystad. Het slachtoffer brak daardoor meerdere botten in zijn gezicht. De rechtbank legde hem negen maanden cel op, waarvan vier voorwaardelijk.

25 april