Gemeenten op zoek naar 2100 extra opvangplekken voor Oekraïners: geld is geen probleem, ruimte wel

Scheep­vaart moet geduld hebben: heropening Voorster­sluis 6 dagen later dan gepland

De Voorstersluis bij Kraggenburg gaat zes dagen later open voor de scheepvaart dan was gepland. De renovatie van de sluis is zo goed als klaar, maar de vorst zorgt voor problemen. De nieuwe datum voor de beoogde heropening is 23 december.

15 december