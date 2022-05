Getuigen gezocht van brutale beroving in spoortunnel Lelystad

De beroving had rond 13.40 uur plaats in het tunneltje voor voetgangers en fietsers onder het spoor door, even ten zuiden van het treinstation van Lelystad. De man heeft onder bedreiging van een wapen een geldbedrag moeten afgeven.

Bruine jas en spijkerbroek

De twee verdachten reden op een donkergrijze of zwarte bromfiets waarvan het kenteken begint met D24. Hun gezichten verborgen ze allebei achter een zwarte helm, maar van de bijrijder is bekend dat hij een bruine jas en een spijkerbroek droeg. Wie iets weet over deze verdachten, of iets gezien of gehoord heeft, wordt opgeroepen zich te melden.