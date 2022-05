Gevaarlijke situatie in woning Emmeloord: arrestatieteam paraat, omgeving afgesloten

Over wat zich in de woning afspeelt kan de politie nog niets zeggen. ,, Er is sprake van een gevaarlijke situatie in de woning. De focus ligt er nu op om ervoor te zorgen dat er een veilige situatie ontstaat in de woning’’, laat de woordvoerder weten. De politie is met veel eenheden, waaronder een arrestatieteam ter plaatse. De straat is uit voorzorg afgezet.