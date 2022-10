Gevangenen Lelystad veel te laat vrijgelaten: ‘Systeem net zo zwak als dat van de Belastingdienst...’

Laatste dag van door lage bezoekers­aan­tal­len geplaagde Floriade

Het is zondag de laatste dag van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere. De tentoonstelling wordt eens in de tien jaar gehouden en werd op 14 april geopend. Het thema is Growing Green Cities en belicht allerlei ideeën voor duurzame steden.

9 oktober