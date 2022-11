Gewonde bij flinke botsing tussen taxibus en bestelbus in Lelystad

met video Virtuele vliegers drommen samen in Lelystad: ‘Je zit in simulator echt even in een andere wereld’

,,Gear is up’’, zegt co-piloot René tegen captain Gerard. Hun Airbus A320 is net opgestegen en zet koers richting Innsbruck. In werkelijkheid zit het duo in het Aviodrome in Lelystad. Het luchtvaartmuseum is dit weekend gastheer van het grootste flight simulator-evenement ter wereld: FSweekend. ,,Dit is voor iedereen vaste prik.’’

6 november