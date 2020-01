Gewonde zwaan na maand bij vogelopvang herenigd met maatje

Gedeputeer­de Staten Flevoland willen niet dat Lelylijn ten koste gaat van openbaar vervoer in provincie

10:06 Een snellere treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen mag niet ten koste gaan van het huidig aantal treinen dat stopt op stations in Flevoland. Dat schrijven de Gedeputeerde Staten in een brief aan de Provinciale Staten, dat meldt Omroep Flevoland.