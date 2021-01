GGD Flevoland: afgebrande teststraat is 'klap in ons gezicht'

De teststraat bij het haventerrein werd zaterdagavond in brand gestoken. Tientallen mensen gingen op Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die voor het eerst gold in de strijd tegen het coronavirus.

"Uiteraard gaat ons dit niet in de koude kleren zitten, we werken als GGD keihard aan de bestrijding van corona. Al onze mensen zetten zich met hart en ziel hiervoor in, en dan is dit een flinke een klap in ons gezicht", zegt Verdam.