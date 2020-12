Groep jongeren zorgt weer voor onrust in Urk

Een groep jongeren heeft zaterdagavond weer voor onrust gezorgd in Urk. Ondanks een samenscholingsverbod verzamelden ze zich rond 23.30 uur bij een rotonde in het dorp en staken zwaar vuurwerk af, meldt Omroep Flevoland. Een woordvoerster van de politie wilde in de nacht van zaterdag op zondag niets kwijt over de situatie op het voormalige eiland. ,,Morgen maken we de balans op. Daar laten we het voor nu bij.’’