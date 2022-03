Groot aantal bewoners Filmwijk Almere ontvingen geen stempas

Noodmaatre­gel om tekort: andere artsen mogen ook lijkschouw doen

In meerdere regio’s zijn op dit moment zo weinig forensisch artsen om op tijd een lijkschouw uit te voeren dat er een noodmaatregel komt. Zorgminister Ernst Kuipers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat in die regio’s tijdelijk basisartsen, huisartsen, GGD-artsen en andere medisch specialisten kunnen worden ingezet bij het onderzoek naar een niet-natuurlijke dood of een vermoeden daarvan.

28 februari