Groot deel Almere Buiten zonder stroom na brand in elektrahuisje

Aanvaring tussen vissers­boot en schip op IJsselmeer bij Urk (en daar is een reden voor)

Een zinkende vissersboot na een aanvaring met een ander schip, opvarenden in het water en een snelle reddingsactie: het speelt zich gisteravond allemaal af op het IJsselmeer bij Urk. En dat is precies de bedoeling, zo blijkt. Het ongeluk is namelijk in scène gezet.

6 juli