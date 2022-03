Grote vechtpartij in Action Lelystad

Slachtof­fer schietpar­tij Zeewolde ‘moest lesje geleerd worden’

Het slachtoffer van de schietpartij in Zeewolde zou iemand nog geld schuldig zijn. Daarom moest ‘hem een lesje worden geleerd’. Maar wat precies het conflict was is nog onduidelijk. Zowel de drie verdachten als de man die in zijn been werd geschoten zwijgen daarover.

8 maart