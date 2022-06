Hardcore in natuurgebied: politie laat tientallen feestgangers onder ‘lichte dwang’ vertrekken

Groepje meiden in wachtrij Walibi ingesloten en betast door ‘opgefokte jongens’

Terwijl zeven meiden in pretpark Walibi in Biddinghuizen nietsvermoedend in een donkere lange wachtrij voor een achtbaan staan, worden ze opeens belaagd door een groep jongens. ,,Ze werden geknepen en geïntimideerd, terwijl ze nergens heen konden.’’ Walibi spreekt van een incident: ,,Maar we tolereren dit niet.’’

11 juni