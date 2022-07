Hardleerse automobilist (27) uit Lelystad maakt het wel heel bont, politie grijpt in na achtervolging

Kleine ijsvogel­vlin­der, groot plezier in Kuinderbos

Tot grote vreugde van boswachter Harco Bergman is in ‘zijn’ Kuinderbos voor het eerst de kleine ijsvogelvlinder gespot. Deze bijzondere vlinder kwam vroeger in heel Nederland voor, was eind vorige eeuw zo goed als uitgestorven, maar keert door gericht natuurbeheer op steeds meer plekken terug. ,,Dit is een cadeautje van moeder natuur.’’

9 juli