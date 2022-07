Hardleerse rijbewijsloze man (24) uit Lelystad is nu ook auto kwijt

Agenten zagen de man rondrijden in de wijk Galjoen en hielden hem staande. Bij controle bleek hij geen rijbewijs te hebben en werd ook duidelijk dat hij tamelijk hardleers was. Het was namelijk de derde keer in twee jaar tijd dat hij betrapt werd. Dat was voor de politie reden om, naast het uitdelen van een boete, nu ook zijn auto in beslag te nemen.