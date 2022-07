Hillie (64) uit Luttelgeest houdt petitie tegen aanmeldcentrum asielzoekers: ‘Wij vangen al genoeg mensen op’

Haar online petitie is in enkele dagen al meer dan 1500 keer ondertekend. Dat is veel meer dan De Jong verwachtte. ,,Een grote verrassing. Ik heb zondagmiddag besloten het doel aan te passen. Het staat nu veel hoger, op 5000. Ik wil de petitie begin augustus aanbieden aan het college en de raad van Noordoostpolder. Als er tegen die tijd nog veel mensen zijn die ’m ondertekenen, dan kan het ook september worden.’’

Met de petitie deelt De Jong haar ongenoegen over het plan voor een aanmeldcentrum vlak bij het asielzoekerscentrum (azc) in Luttelgeest. Het heeft haar, net als de rest van de Noordoostpolder, vorige week overvallen. ,,Dit gaat buiten de gemeente om en dat maakt me best wel boos. Waarom stemmen we eigenlijk?’’