Homo-ontmoetingsplek bij Lelystad zorgt voor klachten: ‘Sturen kleinkinderen niet zonder begeleiding het bos in’

Doek valt voor farmaceu­tisch bedrijf in Lelystad: 85 mensen ontslagen

1 september Het doek valt voor farmaceutisch bedrijf Fisher Farma in Lelystad. Daarmee komen 85 medewerkers op straat te staan. De resterende 25 mensen worden ondergebracht bij zusterbedrijf Medcor, ook in Lelystad. ,,We kunnen simpelweg niets meer verdienen op onze producten.’’