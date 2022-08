Honden jagen jonge bunzings op in Lelystad: één bunzing dood, één gewond

Een aantal jonge bunzings is vanmiddag aan de Artemisweg in Lelystad opgejaagd door twee honden. Één bunzing overleefde de aanval niet.

De bunzing die het niet heeft gehaald, is verdronken in een put waar het dier met een soortgenoot zijn toevlucht had gezocht. Het overleden beestje is door een brandweerman in de berm begraven.

Gewond

De toegesnelde brandweer schakelde rond één uur de Dierenambulance in. Een medewerker van die hulpdienst ontfermde zich over de tweede jonge bunzing, die door één van de honden in zijn achterpootje was gebeten.

Nancy van Leeuwen, van de meldkamer van de Dierenambulance: ,,De gewonde bunzing wordt onderzocht door de dierenarts. Het lijkt erop dat de verwonding relatief meevalt.’’

Nest geroken

De kans is groot dat het nest waar de jonge bunzings uit voortkomen, is geroken door een hond. ,,Degene die het incident meldde, gaf aan dat er een hond bij betrokken was. Waarschijnlijk heeft die het nest ontdekt waarop hij achter de bunzings is aangegaan.’’