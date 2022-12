Iets meer compassie met de boeren in Zeewolde had wel gemogen, vindt de LTO

Lichaam 16-jarige jongen in sloot op Urk gevonden: politie gaat uit van 'noodlottig ongeval’

Op Urk is vanochtend vroeg het lichaam van een 16-jarige jongen uit dezelfde woonplaats gevonden. De politie deed die vondst nadat er alarm was geslagen over iemand die in het water terecht was gekomen.

9 december