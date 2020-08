In coronatijd gekochte knaagdieren massaal gedumpt bij opvang

VIDEO Dieren­asiel Utrecht in zomervakan­tie leger dan ooit: ‘Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt’

24 juli De jaarlijkse zomerpiek in het Utrechtse dierenasiel lijkt deze vakantie uit te blijven. Het asiel aan de Koningsweg is in de zomervakantie normaal gesproken tot de nok gevuld met katten en honden. Maar omdat veel mensen door de coronacrisis hun vakantie in eigen land vieren, heeft het asiel het rustig. ,,Voor ons dierenasiel is de coronatijd een goede tijd.”